Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüşü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Bakan Akar tarafından, diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Maripol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan/denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır. İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edilmiştir" denildi.