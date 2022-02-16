Milli Savunma Bakanı Akar, Romanyalı mevkidaşı Dincu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarını sürdürüyor. NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen “NATO Nükleer Planlama Grubu” oturumuna katılan Bakan Akar, sonrasında Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşme gerçekleştirdi. NATO Karargahı’ndaki görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği imkanları ele alındı. Savunma Bakanlığı görevine atanmasından dolayı Dincu’yu tebrik eden Akar tarafından görüşmede, Romanya’nın Türkiye’nin önemli bir müttefiki olduğuna, Türkiye ve Romanya arasında askeri eğitim ve diğer iş birliği alanlarında atılacak adımların bulunduğuna, Karadeniz’in bir barış denizi olarak kalmasının ve Montrö rejiminin korunmasının önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.