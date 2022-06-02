banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Rize simidi 2 TL oldu
Rize simidi 2 TL oldu
Sarıgül, Metris Cezaevi önünde ‘af’ çağrısını yineledi
Sarıgül, Metris Cezaevi önünde ‘af’ çağrısını yineledi
Rus ordusundan nükleer tatbikat
Rus ordusundan nükleer tatbikat
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Borsa günü rekor seviyede kapattı

Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya’ya gitti

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile resmî temaslarda bulunmak üzere Romanya’nın başkenti Bükreş’e gitti.

Politika 02.06.2022, 00:51
Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya’ya gitti

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile resmî temaslarda bulunmak üzere Romanya’nın başkenti Bükreş’e gitti.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile resmî temaslarda bulunmak üzere Romanya’nın başkenti Bükreş’e gitti” denildi.

Yorumlar (0)
20°
açık