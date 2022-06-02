Milli Savunma Bakanı Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya’ya gitti

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile resmî temaslarda bulunmak üzere Romanya’nın başkenti Bükreş’e gitti.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile resmî temaslarda bulunmak üzere Romanya’nın başkenti Bükreş’e gitti” denildi.