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Milli Savunma Bakanı Akar: “Operasyona kilit ismini vermemizin bir anlamı var. Pençe Kilit Operasyonu ile hududumuzu her türlü dış etkiye karşı kilitliyoruz”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Operasyona kilit ismini vermemizin bir anlamı var. Pençe Kilit Operasyonu ile hududumuzu her türlü dış etkiye karşı kilitliyoruz” dedi.

Politika 27.04.2022, 22:56
Milli Savunma Bakanı Akar: “Operasyona kilit ismini vermemizin bir anlamı var. Pençe Kilit Operasyonu ile hududumuzu her türlü dış etkiye karşı kilitliyoruz”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Operasyona kilit ismini vermemizin bir anlamı var. Pençe Kilit Operasyonu ile hududumuzu her türlü dış etkiye karşı kilitliyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Düzce Valiliğinin düzenlediği iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti’nin nüfusu, vatanı, kültürü, tarihi ve ordusuyla güçlü bir devlet olduğunu belirten Akar, “85 milyon olarak, bin yıldan beri yaşadığımız bu coğrafyada varlığımızı sürdüreceğiz. İbn-i Haldun’un dediği gibi nasıl ‘Coğrafya kaderse’, Türkiye de asil milletimiz de bu coğrafyanın kaderidir” diye konuştu. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uluslararası ortamda özne haline geldiğini dile getiren Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de bu kapsamda ülkesinin ve milletinin egemenliğini, bağımsızlığını, hak alaka ve menfaatlerini korumak için kendisine verilen görevleri yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam ettiğini bildirdi. Hain darbe girişimine rağmen Türk Silahlı Kuvvetlerinin dimdik ayakta olduğunu vurgulayan Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri, yaptığı operasyonlarla, tatbikatlarla bazılarının heveslerini kursağında bıraktı. ‘Türk Silahlı Kuvvetleri artık bunları başaramaz’ diye yapılan propagandanın hiçbir anlamı olmadığını bir kez daha bütün dünyaya gösterdi” ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele operasyonlarında gelinen başarılı noktaya vurgu yapan Akar, şunları söyledi:

“Asil milletimizi, 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bu kapsamda ‘ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışı içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurt içinde ve sınır ötesinde mücadelemize en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğiz. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Terör belasından kurtulduktan sonra milletimizin çok daha rahat, güven içinde hayatını sürdürmesi mümkün olacak”

“Korku dağları bekliyor”

Pençe Kilit Operasyonu’na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, “Operasyona kilit ismini vermemizin bir anlamı var. Pençe Kilit Operasyonu ile hududumuzu her türlü dış etkiye karşı kilitliyoruz” diye konuştu. Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

“Teröristler bunu hissediyor. Korku dağları bekliyor. Korktukları başlarına gelecek. Tüm konuşmalarında bittiklerini görüyorlar. Operasyon alanımızda birçok mağara var. Bu mağaraları tek tek temizlemek suretiyle operasyonumuz büyük bir başarıyla devam ediyor. Alçakça döşenen el yapımı patlayıcılardan dolayı şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Şehit ailelerine söz verdiğimiz gibi şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarının gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. Şu ana kadar Mehmetçik 57 teröristi etkisiz hale getirdi. Önümüzdeki günlerde bu sayının çok daha artacağını söyleyebiliriz”

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu belirten Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerini tüm komşularının egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirdiğini söyledi.

“Öcümüzü aldın”

Şehit aileleri ve gaziler için ne yapılması gerekiyorsa yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini dile getiren Akar, “Milletimiz şehitlerine, gazilerine sahip çıkmakta, onların ailelerine gereken tüm saygıyı göstermektedir” dedi. İftar sonrası şehit yakınları ve gazilerle tek tek sohbet eden, çocuklarla yakından ilgilenen onların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Bakan Akar’a şehit yakınlarından biri, ‘Öcümüzü aldın Allah senden razı olsun, seninle her zaman gurur duyuyoruz” diyerek seslendi. Öte yandan Bakan Akar, Düzce’de Valilik ve Belediye Başkanlığının yanı sıra AK Parti ve MHP il başkanlıklarını da ziyaret ederek yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutladı.

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