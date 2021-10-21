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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ilk günkü oturumlarının sona ermesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı’nda çekilen aile fotoğrafına katıldı.

Politika 21.10.2021, 19:24
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ilk günkü oturumlarının sona ermesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı’nda çekilen aile fotoğrafına katıldı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Afganistan, Rusya, Çin ve NATO-AB ilişkileri gibi konuların ele almak üzere bir araya gelen NATO Savunma Bakanları’nın ilk günkü oturumları sona erdi. Türkiye’yi temsilen toplantılara katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, birçok ikili görüşme gerçekleştirdi. Akar, ilk günün ardından çekilen aile fotoğrafına katıldı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, NATO Karargahı’nda yarın yapılacak oturumlarla devam edecek.

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