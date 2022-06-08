banner528

banner586

Son Dakika
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Usta kalem öğrencilerle buluştu
Usta kalem öğrencilerle buluştu
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Politika 08.06.2022, 15:42
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022 dolayısıyla Türkiye’ye gelen Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile bir araya geldi. Görüşmede, başta askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu