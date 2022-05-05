Milli Savunma Bakanı Akar Liberyalı mevkidaşı Ziankahn ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Liberya Savunma Bakanı Daniel Dee Ziankahn ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Liberya Savunma Bakanı Daniel Dee Ziankahn ile görüştü. Bakan Akar, Ziankahn’ı Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı. Liberya Savunma Bakan Ziankahn’ın şeref defterini imzalamasının ardından iki Bakan baş başa görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca iki ülke arasında askeri eğitim ve iş birliğinin arttırılması ve FETÖ ile mücadelede işbirliği konuları üzerinde duruldu.