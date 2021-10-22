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Milli Savunma Bakanı Akar, Letonyalı ve Macar mevkidaşlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı’nda Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ve Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ile bir araya geldi.

Politika 22.10.2021, 17:29
Milli Savunma Bakanı Akar, Letonyalı ve Macar mevkidaşlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı’nda Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ve Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarını sürdürüyor. NATO Karargahı’nda NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gün oturumlarına katılan Bakan Akar, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ve Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ile bir araya geldi. Bakan Akar, Letonyalı ve Macar mevkidaşları ile sohbet etti. Görüşmede ikili ve bölgesel savunmanın yanı sıra güvenlik konuları ele alındı.

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