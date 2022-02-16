Milli Savunma Bakanı Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Petrovska ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarını sürdürüyor. Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu NATO Karargahı’nda Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska de bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Akar, daha önce ise Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüşmüştü.