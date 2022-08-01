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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Küresel gıda krizi) Göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika’dan Avrupa’ya ve Türkiye’ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli."
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Küresel gıda krizi) Göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika’dan Avrupa’ya ve Türkiye’ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli."
Politika 01.08.2022, 10:58
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Küresel gıda krizi) Göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika’dan Avrupa’ya ve Türkiye’ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli."