Milli Savunma Bakanı Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kırgızistan Savunma Bakanı Tümgeneral Baktibek Bekbolotov tarafından Türkiye ve Kırgızistan arasında Askeri ve Askeri Teknik İşbirliğine Yönelik Yol Haritası imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Kırgızistan Savunma Bakanı Tümgeneral Baktibek Bekbolotov’u Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Tören mangasını selamlamasının ardından Şeref Defteri’ni imzalayan Bekbolotov ile Bakan Akar önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Türkiye ve Kırgızistan arasındaki Askeri ve Askeri Teknik İşbirliğine İlişkin Faaliyetlere Yönelik Yol Haritası’na imza atan Bakan Akar ve Bekbolotov, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

"Değerli kardeşim Baktibek" diye hitap ettiği Kırgız mevkidaşını Milli Savunma Bakanlığında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Akar, "Son derece samimi, yapıcı, kapsamlı ve faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerde ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ayrıntılı bir şekilde görüşme fırsatı bulduk" diye konuştu.

“Kırgızistan’ın istikrarı, güvenliği hem bizim hem de bölge için çok önemli”

Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ortak değerlere, kültüre ve geçmişe dikkat çeken Akar, şunları söyledi:

“Kırgızistan’ın istikrarı, güvenliği hem bizim hem de bölge için çok önemli. İlişkilerimiz kardeşlik temelinde hızla, kapsamlı ve istikrarlı şekilde gelişmektedir. Daha öncekilere ilaveten geçen haziran ayında Cumhurbaşkanımız ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un ortaya koydukları Yüksek Düzeyi Stratejik İşbirliği Konseyi Çerçevesi’nde savunma ve güvenlik konularına yönelik çalışmaları bugün yol haritasını imzalayarak somut hale getirdik. Türkiye ve Kırgızistan silahlı kuvvetlerinin sahip olduğu bilgi ve tecrübeleri paylaşmak suretiyle ikili ve askeri ilişkilerimizi daha kapsamlı hale getirme ve geliştirme imkanına sahibiz. Teknik ve danışmanlık konularında bize ne düşerse kardeşlerimizle bunları paylaşmaya hazırız."

Akar, Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerinin yüksek teknolojiye sahip savunma sanayii tarafından desteklenmesine yönelik de katkı vermeye hazır olduklarını belirterek, iki ülke arasında savunma sanayii alanında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. FETÖ ile mücadeleye de değinen Akar, "Bakan’a, değerli kardeşime de ifade ettik, gerekli girişimlerde bulunmak suretiyle gerekli tedbirleri alacaklar" ifadelerini kullandı.

"İlişkilerimizin gelişerek devam etmesini temenni ediyorum"

Kırgızistan Savunma Bakanı Tümgeneral Baktibek Bekbolotov ise kendine ve heyetine gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başladı. Bakan Akar ile iki ülke arasında 5 senelik stratejik plana yönelik savunma ve güvenlik konularındaki yol haritasına imza attıklarını ifade eden Bekbolotov, "Görüşmelerimiz sırasında uluslararası askeri ve siyasi durumu da geniş şekilde değerlendirme fırsatı bulduk" cümlelerine yer verdi. İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Bekbolotov son olarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerine başarılar diliyor, ilişkilerimizin gelişerek devam etmesini temenni ediyorum" dedi.