Milli Savunma Bakanı Akar, Kazakistanlı mevkidaşı Jaksylkov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksylkov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in resmi ziyareti dahilinde Türkiye’de bulunan Orgeneral Jaksylkov’u, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar tarafından; Türkiye ve Kazakistan arasındaki ortak tarihi değerlere vurgu yapıldı, iki ülke arasında 2019’da imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının ilişkilere önemli bir yön çizdiği belirtildi.

Askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayi konularında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin önemi ifade edildi.