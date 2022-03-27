Milli Savunma Bakanı Akar, Katar’da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi

Katar’da görevli Mehmetçik’le bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Terörle mücadele, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha Forumu’na katılmak üzere gediği Katar’ın başkenti Doha’da Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Dünyada ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye’nin egemenliğini, bağımsızlığını, hakkını ve hukukunu korumak için gereken ne varsa yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirtti. Yalnızca Türkiye’nin değil dost ve kardeş ülkelerin de haklı mücadelesini desteklemek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ve göstermeyi sürdürdüklerini ifade eden Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyor. Gerek hudutlarımızda, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında Irak ve Suriye’nin kuzeyinde, gerekse dost ve kardeş coğrafyalarda karada, denizde, havada mücadelemiz yoğun şekilde sürüyor" diye konuştu.

“33 bin 926 terörist etkisiz hale getirildi”

Terörle mücadelede son derece kararlı olduklarını vurgulayan Akar, "Kahraman arkadaşlarımız, Mehmetçik, 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan bu teröre son vermek için gece gündüz demeden görevlerini yapıyor. Artan bir şiddet ve tempoda taarruz ruhuyla devam etmek suretiyle inşallah ülkemizi, milletimizi başına musallat olan bu beladan kurtaracağız. Bunda kararlıyız" dedi.

Bakan Akar, 24 Temmuz 2015’ten itibaren yoğun şekilde devam eden terörle mücadele operasyonlarında toplam 33 bin 926 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğinin altını çizen Akar, "Mehmetçik, gece gündüz demeden teröristlerin tespit edilen ne kadar mağaraları, sığınakları, barınakları, inleri varsa bunların hepsine girdi, bunları teröristlerin başına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Teröristler şu anda Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyorlar, hiçbir şekilde rahat değiller. Çöküşü kendileri de görüyorlar. İnşallah bu mücadele azim ve kararlılık devam edecek ve milletimiz bu beladan kurtulacak. Biz bunları yaparken en önemli konulardan biri de biz tüm komşularımızın sınırlarına, hukukuna, haklarına son derece saygılı davranıyoruz. Bizim yaptığımız tek şey terörle mücadele. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir" dedi.

Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki faaliyetlerin kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Akar, Türkiye’nin sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde diyalogla, barışçıl yol ve yöntemlerle çözümünden yana olduğunu vurguladı. Bununla ilgili büyük çaba gösterdiklerini belirten Akar, "Komşumuzdan gerilim oluşturmamasını, ilişkilerimizi germemelerini, ilişkileri çözümsüzlüğe götürmemelerini istiyoruz. Bir an önce tansiyonu düşürmek suretiyle görüşmelere ağırlık verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Katar ile ortak değerlerimiz, tarihimiz var"

Özel olarak seçilen birliğin hem askerlik faaliyetlerini yerine getirdiğini hem de Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğini aktaran Akar, "Bizim Katar ile ortak değerlerimiz, tarihimiz var. Birbirini tanıyan kardeş iki milletiz” dedi.

Bakan Akar, Ukrayna bağlamındaki gelişmelere de değinerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri bölgesinde barış, istikrar için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin sağlanması, masum insanların tahliyesinin gerçekleştirilmesi için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Akar, Halid Bin Velid Kışlası’nda görevli Mehmetçik ile karavanadan yemek yedi.