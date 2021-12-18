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Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Milli Günü resepsiyonuna katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu ile Katar Milli Günü vesilesiyle Ankara’da düzenlenen resepsiyona katıldı.

Politika 18.12.2021, 10:30
Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Milli Günü resepsiyonuna katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu ile Katar Milli Günü vesilesiyle Ankara’da düzenlenen resepsiyona katıldı.

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani tarafından karşılanan Bakan Akar, Katar’ın bu önemli ve anlamlı gününde bulunmaktan mutluluk duyduğunun altını çizdi. Bakan Akar, Katar ile Türkiye’nin tarihi, kültürel ve ortak değerler çerçevesinde yaptıkları çeşitli faaliyetler olduğunu hatırlatarak, askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal çalışmalarla iki ülke arasındaki kardeşliği daha da pekiştirdiklerini dile getirdi.

İki ülke ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunun çeşitli olaylardan sonra çok daha açık şekilde ortaya konulduğunu ve hep beraber görüldüğünü vurgulayan Bakan Akar, "Çeşitli şekillerde kederde, kıvançta bir ve beraber olmak suretiyle tek yürek olarak bu güçlüklere birlikte karşı koyduk. Çok şükür o zorlukları başarılı şekilde aştık. Şu anda da başta askeri konularda, savunma ve güvenlik konularında olmak üzere samimi, dostane ve kardeşçe ilişkilerimiz yoğun şekilde devam etmekte" dedi.

"Askeri iş birliğimiz ve savunma sanayisi konusundaki güçlü beraberliğimiz de başarılı bir şekilde devam etmekte"

Katar’da ve Türkiye’de yaptıkları çalışmalarla bu ilişkileri her geçen gün pekiştirdiklerine dikkati çeken Bakan Akar, "Bu çalışmalarımız gerçekten iki tarafın da kendi isteği ve arzusu çerçevesinde yapıcı olarak devam etmekte. Bunun sadece Katar ve Türkiye için değil, aynı zamanda içinde bulunduğumuz bölgelerin güvenliği bakımından çok önemli katkılar sağladığını hep beraber görüyoruz" diye konuştu.

İki ülke arasındaki iş birliğinin bölgedeki ve dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki ülkelere her türlü insani yardımı içerecek şekilde devam ettiğine değinen Bakan Akar, "Bizim 2015’ten itibaren yapmakta olduğumuz askeri iş birliğimiz ve savunma sanayisi konusundaki güçlü beraberliğimiz de başarılı bir şekilde devam etmekte. Bunun da meyvelerini aldık ve almaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Akar, özellikle 6-7 Aralık’ta Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesinin son derece yapıcı, son derece karşılıklı anlayışa dayalı olumlu sonuçları olan bir toplantı yaptığını belirterek, toplantının sonunda da 15 çeşitli konuda anlaşma imzalanmasının ilişkilerin pekiştiğini gösterdiğini söyledi.

Türkiye ve Katar’ın bugüne kadar çok olumlu işler yaptıklarını vurgulayan Bakan Akar, "Köklü tarihi geçmişimiz ve ortak değerlerimiz çerçevesinde önümüzdeki dönemde de hem ülkelerimiz için hem silahlı kuvvetlerimiz için önemli işler yapacağımızı görüyoruz, biliyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar sadece bizim için, Türkiye ve Katar için değil, aynı zamanda tüm bölge için de insanlık için de son derece katkı sağlayacaktır. Bundan da eminim" dedi.

“İkinci ülkemiz Türkiye”

Resepsiyonda bir konuşma yapan Katar’ın Ankara Büyükelçisi Al Sani de şunları söyledi:

"Bu güzel günü ikinci ülkemiz olarak sevdiğimiz ve her düzeyde en güçlü ve en sağlam bağlarla bağlı bulunduğumuz Türkiye’de ailemiz ve kardeşlerimizle kutluyoruz. Katar-Türkiye ikili ilişkilerinin farklı olduğu ve bunun iki ülke arasındaki tüm sektörlere ve alanlara yansıması bir sır değildir. Bu durum ister Katar devletinde ister Türkiye Cumhuriyeti’nde rahatlıkla görülebilmektedir. İlişkilerin bu farklılığı siyasete de yansımış, bu da büyük bir uyum ve ortak iş birliğine yol açmış ve birçok siyasi, bölgesel ve uluslararası konuya ilişkin görüşte uzlaşma sağlamıştır."

Konuşmaların ardından, Bakan Akar ve davetlilerin de katılımıyla pasta kesildi.

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