Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet’i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet’i kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de yer aldığı görüşmede, savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.