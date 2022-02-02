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Beşiktaş, Gedson Carvalho Fernandes’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes
Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet’i kabul etti.
Politika 02.02.2022, 16:49
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet’i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet’i kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de yer aldığı görüşmede, savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.