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Milli Savunma Bakanı Akar: "(İsveç Savunma Bakanı’nın Türkiye’ye gelme ihtimali) Böyle bir planlama var gelişmeleri takip edeceğiz. Sonuçlar belli değil."

Milli Savunma Bakanı Akar: "(İsveç Savunma Bakanı’nın Türkiye’ye gelme ihtimali) Böyle bir planlama var gelişmeleri takip edeceğiz. Sonuçlar belli değil."

Politika 18.01.2023, 12:07
Milli Savunma Bakanı Akar: "(İsveç Savunma Bakanı’nın Türkiye’ye gelme ihtimali) Böyle bir planlama var gelişmeleri takip edeceğiz. Sonuçlar belli değil."

Milli Savunma Bakanı Akar: "(İsveç Savunma Bakanı’nın Türkiye’ye gelme ihtimali) Böyle bir planlama var gelişmeleri takip edeceğiz. Sonuçlar belli değil."

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