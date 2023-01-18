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Milli Savunma Bakanı Akar: "(İsveç Savunma Bakanı’nın Türkiye’ye gelme ihtimali) Böyle bir planlama var gelişmeleri takip edeceğiz. Sonuçlar belli değil."
Milli Savunma Bakanı Akar: "(İsveç Savunma Bakanı’nın Türkiye’ye gelme ihtimali) Böyle bir planlama var gelişmeleri takip edeceğiz. Sonuçlar belli değil."
Politika 18.01.2023, 12:07
Milli Savunma Bakanı Akar: "(İsveç Savunma Bakanı’nın Türkiye’ye gelme ihtimali) Böyle bir planlama var gelişmeleri takip edeceğiz. Sonuçlar belli değil."