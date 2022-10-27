Milli Savunma Bakanı Akar: "(İsrailli mevkidaşı ile görüşmesinden) "İkili iş birliğimizin ve diyaloğumuzun artmasının, başta Filistin olmak üzere fikir ayrılığı yaşadığımız bazı konuların çözümünü de kolaylaştıracağına inanıyoruz."