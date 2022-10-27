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Milli Savunma Bakanı Akar: "(İsrailli mevkidaşı Gantz’ın ziyareti) Bu ziyaret dolayısıyla ilişkilerimizin daha da gelişeceğini, diyaloğumuzun artacağını, bazı çözüm yollarının bulunacağını ve bu ziyaretin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum.&qu

Milli Savunma Bakanı Akar: "(İsrailli mevkidaşı Gantz’ın ziyareti) Bu ziyaret dolayısıyla ilişkilerimizin daha da gelişeceğini, diyaloğumuzun artacağını, bazı çözüm yollarının bulunacağını ve bu ziyaretin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum."

Politika 27.10.2022, 15:07
Milli Savunma Bakanı Akar: "(İsrailli mevkidaşı Gantz’ın ziyareti) Bu ziyaret dolayısıyla ilişkilerimizin daha da gelişeceğini, diyaloğumuzun artacağını, bazı çözüm yollarının bulunacağını ve bu ziyaretin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum.&qu

Milli Savunma Bakanı Akar: "(İsrailli mevkidaşı Gantz’ın ziyareti) Bu ziyaret dolayısıyla ilişkilerimizin daha da gelişeceğini, diyaloğumuzun artacağını, bazı çözüm yollarının bulunacağını ve bu ziyaretin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum."

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