Milli Savunma Bakanı Akar: "(İsrailli mevkidaşı Gantz’ın ziyareti) Bu ziyaret dolayısıyla ilişkilerimizin daha da gelişeceğini, diyaloğumuzun artacağını, bazı çözüm yollarının bulunacağını ve bu ziyaretin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum.&qu

Milli Savunma Bakanı Akar: "(İsrailli mevkidaşı Gantz’ın ziyareti) Bu ziyaret dolayısıyla ilişkilerimizin daha da gelişeceğini, diyaloğumuzun artacağını, bazı çözüm yollarının bulunacağını ve bu ziyaretin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum."