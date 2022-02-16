Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarını sürdürüyor. Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu NATO Karargahı’nda İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Akar, daha önce ise Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska ile bir araya gelmişti.