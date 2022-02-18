Milli Savunma Bakanı Akar, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya’da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla geldiği Almanya’da ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Akar’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ile IKBY arasındaki çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesi ve terörle mücadelede iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

Bakan Akar, daha önce de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de görüşmüştü.