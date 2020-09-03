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Milli Savunma Bakanı Akar, Eskişehir Valisi Ayyıldız’ı ziyaret etti
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR VE KOMUTA KADEMESİ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞININ YENİ UÇUŞ EĞİTİM YILI TÖRENİNE KATILMAK İÇİN GELDİĞİ ESKİŞEHİR'DE VALİLİĞİ DE ZİYARET ETTİ
Politika 03.09.2020, 11:27
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılı törenine katılmak için geldikleri Eskişehir’de valiliği ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılı törenine katılmak için geldiği Eskişehir’de valiliği de ziyaret etti. Valiliğe gelişinde tören mangasını selamlayan Bakan Akar, Vali Erol Ayyıldız ile görüştü. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.
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