Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu yılın başından itibaren 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yayımladığı yeni yıl mesajında, “Değerli silah ve mesai arkadaşlarım, görevlerinizi başarıyla yerine getirdiğiniz bir yılı geride bırakırken, Milli Savunma Bakanlığı ailesi olarak artan bir motivasyonla 2022 yılına hazırlanıyoruz. Küresel ve bölgesel düzeyde risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı, güvenlik ortamının yeniden şekillendiği bunlara ilaveten salgın şartlarının da halen devam etmekte olduğu hassas bir dönemden geçiyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile emir komuta birliği içinde, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı, en yoğun faaliyetlerini sürdürdüğümüz bu dönemde, doğal olarak Bakanlığımızın görev ve sorumlulukları da artmaktadır. Bu kapsamda Cumhuriyet tarihimizin en yoğun, en etkili tedbirleriyle ve ‘hudut namustur’ anlayışıyla korunan hudutlarımızda 1 Ocak 2021’den itibaren 308 bin 716 göçmenin geçişi engellenmiş; yakalanan 99 bin 546 düzensiz göçmen ile 480 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir" dedi.

Terörle mücadelenin başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ettiğini belirten Bakan Akar, "24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 33 bin 259, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirilmiştir. PKK ve onun Suriye kolu olan YPG’ye kim destek verirse versin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar ’Ölürsem şehit, kalırsam gazi!’ anlayışıyla terör örgütlerine karşı mücadele etmeye; 84 milyon vatandaşımızı, terör belasından kurtarmaya kararlıyız. Bu kararlılıkla Suriye’nin kuzeyinde icra ettiğimiz operasyonlarla sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoru engellenmiş, parçalanmış ve hudutlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Bu harekatlar sonrası yaklaşık 470 bini İdlib’e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönebilmiştir. Güvenli hale getirilen bölgelerde yeni bir göç dalgasının olmaması ve hayatın normalleşmesi için de ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak faaliyetlerimiz devam etmektedir. Suriye’de istikrarın bir an önce sağlanması, insani trajedilerin de son bulması için her türlü gayret gösterilmektedir. Terörle mücadelenin yanı sıra denizlerimizdeki ve semalarımızdaki faaliyetlerimize de aralıksız devam edilmiş, hak, alaka ve menfaatlerimiz azim ve kararlılıkla korunmuştur. Türkiye olarak tüm sorunların olduğu gibi Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların da uluslararası hukuka uygun, barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalog ile çözülmesinden yanayız. Sorunların bu şekilde çözülmesi için bugüne kadar büyük gayret gösterdik. Türk ve Yunan halklarının bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşaması, Ege Denizi’nin Türkiye ve Yunanistan arasında bir dostluk denizi olması için her türlü gayreti göstermeye bundan sonra da devam edeceğiz. Aynı şekilde Kıbrıs’ta da sorunların eşit, egemen, bağımsız iki devlet bağlamında çözümü için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kıbrıs bizim millî meselemizdir. Garanti ve İttifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Ege’de ve Doğu Akdeniz’de hem kendimizin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak, alâka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz” ifadelerini kullandı.

"Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olacaktır"

Bakan Akar yeni yıl mesajının devamında, “Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra yedi iklim üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığımız ilhamla bölge ve dünya barışına da önemli katkılarda bulunmaktayız. Bu kapsamda 500 yıllık kardeşlik bağlarımız olan Libya’da barış ve istikrarın sağlanması için askerî eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimiz devam etmektedir.Libyalı kardeşlerimizle olduğu gibi ’İki devlet, tek millet’ anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimize de desteğimizi sürdürmekteyiz. Ateşkesin kalıcı olması ve istikrar için Ortak Merkezdeki faaliyetlerimize devam ederken Azerbaycan ordusunun modernizasyonuna, tatbikat ve eğitim faaliyetlerine destek sağlamakta; işgalden kurtarılan bölgelerde müştereken mayın/EYP arama ve imha faaliyetlerine katkıda bulunmaktayız. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olacaktır" dedi.

"Kahraman ordumuz FETÖ’den temizlendikçe daha da güçlenmektedir"

"Türk Silahlı Kuvvetleri, tarihi ve köklü kardeşlik bağlarımız bulunan Afganistan’da da üstlendiği görevleri büyük bir başarıyla icra ederek yerel halkın gönlünü kazanmış, dünya barışına hizmet etmenin haklı gururuyla sağ salim ülkesine dönmüştür" diyen Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bu görevlere ilaveten şanlı ordumuz; BM, NATO, AGİT ve ikili antlaşmalar kapsamında Kosova’da, Bosna Hersek’te, Katar’da, Somali’de, Sudan’da ve daha birçok coğrafyada da barış ve istikrara önemli katkılarda bulunmaktadır. Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra 2021 yılında yurt içi ve yurt dışı tatbikatlar kapsamında 71’i fiili olmak üzere toplam 94 tatbikata katılım sağlanmıştır. Ayrıca FETÖ ile mücadeleye de, elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bütüncül bir yaklaşım ve kararlılıkla devam edilmiştir, edilmektedir. Kahraman ordumuz FETÖ’den temizlendikçe daha da güçlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Salgın ile mücadelemize de ‘Koronavirüs ile Mücadele Merkezi - KOMMER’ vasıtasıyla tüm birlik ve kurumlarımızda titizlikle, yoğun bir şekilde ve taviz vermeden devam etmekteyiz. Türkiye; tarihiyle, değerleriyle, coğrafyasıyla, ordusuyla büyük ve güçlü bir ülkedir. Bu coğrafyada var olmak için ordumuzun etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini daha da artırmak zorundayız. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle yerli ve millilik oranını yüzde 80’ler seviyesine yaklaşan savunma sanayimizi daha ileri seviyelere taşımak için çalışmalarımızı da aralıksız sürdürmekteyiz. Hayata geçirilen projelerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı ailesi olarak tüm personelimizin birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak gösterdiği üstün gayretler, yerli ve milli savunma sanayiimizin kahraman ordumuza kazandırdığı ve bundan sonra kazandıracağı imkan ve kabiliyetler ile önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılar elde edeceğimize yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Sultan Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda karada, denizde ve havada; yurt içinde, sınır ötesinde ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan değerli silah arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler temenni ediyor; her birini alınlarından öpüyorum. Tüm personelimize, gazilerimize, emeklilerimize, güvenlik güçlerimize ve onların aileleri ile birlikte şehitlerimizin kıymetli ailelerine yeni yılda en samimi duygularla sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”