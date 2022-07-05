Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Genelkurmay Başkanı Rumaithi’yi kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretler için Türkiye’ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral Hamad Muhammed Thani Al Rumaithi’yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Hamad Muhammed Thani Al Rumaithi’yi kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de yer aldığı Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.