Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Hasanov, Akar’a şehit olan 3 Mehmetçik için taziyelerini iletti.

Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Hasanov, görüşmede Akçakale hudut hattında 3 Mehmetçik’in şehit düştüğü saldırı dolayısıyla Bakan Akar’a taziyelerini bildirdi.

Görüşmede ayrıca askeri eğitim iş birliği faaliyetleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.