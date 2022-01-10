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Avcılar Merkez Mahallesi’nde, bir inşaatta temel atma sırasında 2 işçi meydana gelen göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçilerden biri kurtarılırken bir işçinin kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Hasanov, Akar’a şehit olan 3 Mehmetçik için taziyelerini iletti.
Politika 10.01.2022, 13:23
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Hasanov, Akar’a şehit olan 3 Mehmetçik için taziyelerini iletti.
Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Hasanov, görüşmede Akçakale hudut hattında 3 Mehmetçik’in şehit düştüğü saldırı dolayısıyla Bakan Akar’a taziyelerini bildirdi.
Görüşmede ayrıca askeri eğitim iş birliği faaliyetleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.