Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov’u Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Hasanov’un şeref defterini imzalamasının ardından iki Bakan önce baş başa görüştü ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği konularının ele alındığı bildirildi.