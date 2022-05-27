Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Azerbaycan’a geldi. Bakan Akar ve beraberindeki heyet Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafından törenle karşıladı. Bakan Akar için Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen askeri törende, ordu bandosu tarafından Mehter Marşı çalındı. Ulusal marşların çalınmasının ardından tören birliğini selamlayan Bakan Akar, şeref defterini imzaladı.

Bakan Akar ve Bakan Hasanov daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin, işgal altındaki topraklarını kurtardığı “Tek Vatan Harekatı” ile kalıcı şekilde pekiştirildiğini dile getiren Bakan Akar, “İki devlet tek millet” anlayışıyla hareket etmeye devam ettiklerini söyledi. Orduları milletlerin omurgası olarak nitelendiren Bakan Akar, “Orduların eğitim ve donanımlı olması lazım ancak o şekilde milletlerin güvenliği sağlanabilir” şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdikleri çerçevede Savunma Bakanlıkları olarak tek yumruk, tek yürek olarak çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Bakan Akar, “Temennimiz ve gayretimiz etkin, caydırıcı, saygın orduyu teşkil etmek ve böylece Türk milletinin güvenliğini, bekasını temin etmektir” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Azerbaycan’a desteğinin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edeceğini belirten Akar, askeri tatbikat ve eğitimlerin de süreceğini söyledi. Akar, Karabağ zaferinin Kafkas tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Görüşmede ayrıca Bakan Akar, Bakü’de “TEKNOFEST” Azerbaycan festivalinin yapılmasının ve ortak askeri eğitimlerin önemini vurguladı.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri işbirliğinin istikrarlı bir şekilde geliştiğini kaydeden Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov, gelecekte bu yöndeki çalışmaların daha fazla artırılmasının önemine vurgu yaptı.

İki ülke arasındaki müttefikliğin dostluk ve kardeşlik ilişkileri üzerine kurulduğu belirtilen görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye arasında askeri, askeri-teknik, askeri-eğitim ve diğer alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi de yer aldı.