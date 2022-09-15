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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginlik ele alındı.
Politika 15.09.2022, 09:32
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginlik ele alındı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini açıkladı. Savunma Bakanı Hasanov, görüşmede Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum hakkında Bakan Akar’ı ayrıntılı bir şekilde bilgilendirerek, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonlarının kararlılıkla engellendiğini bildirdi.
Bakan Akar ise, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan ordusuna her zaman destek olduğunu vurguladı.
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