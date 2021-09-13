Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Veliyev’i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev’i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev’i kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler’in de katıldığı görüşmede, Bakan Akar tarafından “tek millet iki devlet” anlayışıyla Türkiye’nin haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceği vurgulandı. Bakan Akar, ayrıca Genelkurmay Başkanlığına atanmasından dolayı Veliyev’i tebrik ederek kendisine görevinde başarılar diledi.