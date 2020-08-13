Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşecek
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR VE TSK KOMUTA KADEMESİ AZERBAYCAN’A GELDİ. AKAR AZERBAYCAN TEMASLARI KAPSAMINDA AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV İLE GÖRÜŞECEK.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Azerbaycan’a geldi. Akar Azerbaycan temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlarını izlemek için dün akşam saatlerinde Azerbaycan’a geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.
Akar başkanlığındaki heyet, Azerbaycan-Türkiye kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlarının bir bölümünü izleyecek, Haydar Aliyev’in mezarını, Azerbaycan ve Türk Şehitliklerini ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakü temaslarını tamamladıktan sonra Azerbaycan’dan ayrılacak.
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