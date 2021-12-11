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Milli Savunma Bakanı Akar: “Avaşin Bayan bölgesinde 3 askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda saldırıyı yapanlar dahil toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi.”
Milli Savunma Bakanı Akar: “Avaşin Bayan bölgesinde 3 askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda saldırıyı yapanlar dahil toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi.”
Milli Savunma Bakanı Akar: “Avaşin Bayan bölgesinde 3 askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda saldırıyı yapanlar dahil toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi.”
Politika 11.12.2021, 00:20
Milli Savunma Bakanı Akar: “Avaşin Bayan bölgesinde 3 askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonda saldırıyı yapanlar dahil toplam 20 terörist etkisiz hale getirildi.”