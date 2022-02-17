Milli Savunma Bakanı Akar, Almanya’da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’daki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından Münih Güvelik Konferansı’na katılmak üzere Almanya’ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’deki iki günlük programını tamamladı. Bakan Akar, Münih Güvelik Konferansı’na katılmak üzere Almanya’ya geldi.