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Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD, PYD/YPG’den vazgeçer mi" sorusuna, "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar" yanıtını verdi.
Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD, PYD/YPG’den vazgeçer mi" sorusuna, "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar" yanıtını verdi.
Politika 01.08.2022, 11:21 01.08.2022, 11:26
Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD, PYD/YPG’den vazgeçer mi" sorusuna, "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar" yanıtını verdi.