Milli Savunma Bakanı Akar: “85 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliği için çalışıyoruz”

AK Parti Grup Toplantısı öncesin basın mensuplarının sorularını cevaplayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “85 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliği için çalışıyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akar, gerçekleştirilen operasyonların sadece terör odaklı olduğunu belirterek, “Biz ülkemiz ve milletimizi, 85 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliği için çalışıyoruz. Bu manada terörle mücadelemiz devam ediyor ve diyoruz ki en son terörist infilak edilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Bizim hiçbir şekilde herhangi bir etnik, dini, mezhepsel sorunumuz yok. Hedefimizde onlar yok, asla öyle bir şey yok. Masum insanlara zarar gelmemesi için gerçekten olağanüstü gayret gösteriyoruz. Bizim tek hedefimiz teröristler, bunlar neredeyse bizim hedefimiz orası” ifadelerini kullandı.