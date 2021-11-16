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Milli Savunma Bakanı Akar: “24 Temmuz 2015’ten bu yana yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılbaşından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
Milli Savunma Bakanı Akar: “24 Temmuz 2015’ten bu yana yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılbaşından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
Politika 16.11.2021, 10:18
Milli Savunma Bakanı Akar: “24 Temmuz 2015’ten bu yana yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılbaşından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”