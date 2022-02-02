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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere: "Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıktı"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıktığını belirterek, gençlere, "Sadece Milli Muharip Uçak Projesi’ne en az 5 bin mühendis ihtiyacımız var. Bu sadece Milli Muharip Uçak Projesi’nde olan ihtiyacımız. Dolayısıyla sizlere gerçekten bu ülkenin ihtiyacı var" dedi.

Politika 02.02.2022, 20:26
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere: "Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıktı"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıktığını belirterek, gençlere, "Sadece Milli Muharip Uçak Projesi’ne en az 5 bin mühendis ihtiyacımız var. Bu sadece Milli Muharip Uçak Projesi’nde olan ihtiyacımız. Dolayısıyla sizlere gerçekten bu ülkenin ihtiyacı var" dedi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ‘Geleneksel 6. Tematik Kış Kampları’ kapsamında Sakarya’nın Arifiye ilçesinde düzenlenen Mühendislik Kampı’nda öğrencilerle bir araya geldi. Türkiye’de sanayi ekosisteminin daha da ilerisinde savunma sanayisi ekosistemi olduğunu belirten Dere, savunma sanayiinde çalışan sayısının 30 binlerden 80 binlere çıktığını dile getirdi. Dere, savunma sanayisinde yerlilikte yüzde 80’lere çıktıklarını belirterek, “Türkiye’de güzel bir ekosistem oluştu çok şükür. Bin 500 civarında savunma sanayii ile ilgili faaliyet yürüten firma meydana geldi. 700-800 civarında fiilen yürüyen proje var savunma sanayii alanında. Yerlilik oranları yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıktı. Türkiye’de çok güzel bir sanayi ekosistemi, bundan da daha ileride bir savunma sanayi ekosistemi oluştu. Savunma sanayiinde çalışan sayısı 30 binlerdeydi özel sektör dahil. Şimdi 75-80 binler civarında. Ama bunlar yeterli mi, siz mühendislere ihtiyaç ne kadar daha var diyorsanız kesinlikle yeterli değil. Bugün itibari ile sadece Milli Muharip Uçak Projesi’ne en az 5 bin mühendis ihtiyacımız var. Bu sadece Milli Muharip Uçak Projesi’nde olan ihtiyacımız. Dolayısıyla sizlere gerçekten bu ülkenin ihtiyacı var. Yani yurt dışındaki verilen değer, Türkiye’de verilen değer gibi değil emin olun. Bizler sizleri önemsiyoruz. Belki zaman zaman hissettiremiyordur bunu devlet ama emin olun devlet, ülke için sizler değerlisiniz. Yurt dışında bu değeri görmeyeceğinizi bilin. Çünkü orada sizi yurt dışına çekmek isteyenlerin amacı farklı” dedi.

“Çok şükür artık sınırlarımız içerisinde çok fazla terörist kalmadı, sayıları azaldı”

Türkiye’nin terör sorunlarına değinen Dere, “Türk ordusu operasyonları yapmak zorunda kaldı. Ve teröristler o hendeklere gömüldü, gömülmek zorunda kalındı. Devletin böyle bir derdi yoktu. Keşke Türkiye’de barış ve huzur ortamı sağlanabilseydi ama sağlanamayınca tabii ki ülkemiz de bunun gereğini yapmış oldu. Daha sonrasında da ciddi bir operasyon süreci başladı yurtiçi ve dışında. Biz biliyorduk ki yurt dışında bu operasyonlar yapılmasaydı şu anda Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşmuştu. Irak’ta farklı angajmanlara girilmişti ve Türkiye’nin belli bölgeleri ciddi anlamda bölünme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktı. Buna Türk ordusu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti izin veremezdi ve vermedi. Yaptığımız operasyonlarla bu terör koridoru ortadan kaldırılmış oldu. Çok şükür artık sınırlarımız içerisinde çok fazla terörist kalmadı, azaldı sayıları. Artık bizim karakollarımız ve üst bölgelerimize saldırı yapacak faaliyeti kaybettiler. Çünkü çıktıkları yerde bizim İHA ve SİHA’larımız teröristleri görebiliyor, hassas mühimmatlarımız ile imha gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

“S-400’den neden korkuyorsunuz”

Bakan Yardımcısı Dere, S-400’ün alınması konusunda da şunları aktardı:

“S-400 konusunda şunu söyleyeyim; Türkiye S-400’ü keyfinden almadı. Bunu hep Cumhurbaşkanımız ve bakanımız da söylüyor. Türkiye 84 milyon vatandaşını bir şekilde savunmak zorunda. Uçak, füze saldırılarına karşı hava savunmasını kurmak zorunda, caydırıcı olmak zorunda. Bir de şunu vurgulamak lazım; S-400 hava savunma sistemi. Saldırı silahı değil, uçaklara, füzelere karşı savunma sistemi. Siz Türkiye’ye düşmanlık beslemiyorsanız S-400’den neden korkuyorsunuz. Türkiye’yi bombalama niyetiniz yoksa, Türkiye’ye uzun menzilli füzeler ile saldırma niyetiniz yoksa S-400’ten niye korkuyorsunuz. S-400’ün kimseye bir zararı yok. Ama siz şunu bilin, biz milli muharebe uçağını yaptığımızda bunların hiçbirisini konuşmuyor olacağız. Bunu Avrupa da, Amerika da, Rusya da hepsi biliyor.”

“Biz komşularımız savaşsın arzu etmeyiz, savaşmasınlar inşallah”

Bakan Yardımcısı Dere, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlikle ilgili olarak da, “İnşallah bir savaş olmaması için uğraşıyoruz. Zaten yarın Cumhurbaşkanımız Ukrayna’da olacak, gerekli görüşmeler yapılacak inşallah. Biz komşularımız savaşsın arzu etmeyiz, savaşmasınlar inşallah. Savaşırlarsa da Türkiye illa şu tarafta veya bu tarafta olur denemez, bu değerlendirilir. İnşallah bu tür ikilemlerde kalmayız, Rusya öyle bir harekata girişmez ve komşularımızda kan dökülmez. Bunu arz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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