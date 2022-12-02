Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, 24 Temmuz 2015 yılından bugüne kadar Irak ve Suriye dahil 35 bin terörist, bu yıl içinde ise 4 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Cihhannüma Derneği tarafından düzenlenen “İleri teknolojiler ve Sanayi Çalıştayı”na katılan Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğine dikkat çeken Bakan Yardımcısı Dere, “24 Temmuz 2015 tarihinde Türkiye, teröristlere adalete teslim olma imkanı sundu. Ancak o çözüm süreci sabote edildi. Hendekler kazıldı biliyorsunuz. Aslında ordunun zayıf olduğu dönemlerdi, 15 Temmuz öncesiydi. 24 Temmuz 2015 tarihinde bir operasyon silsilesi ile teröristler hendeklere gömülmeye başlandı. Ama 15 Temmuz oldu bu süreçte. 15 Temmuz’dan sonra 5 tane pilotun yaptığı işi bir tane pilot yapar hale geldi. Çünkü muharip savaş uçaklarımızın pilotlarının önemli bir kısmı hain terör örgütü ile bağlantılı oldukları için ihraç edildi. Herkes Türk ordusu terörle mücadelede zafiyete uğrar, operasyonları yapamaz diyordu. 2016 yılı Ağustos ayında hemen Fırat Kalkanı Harekatı başladı. Hem DEAŞ hem PKK/YPG ile göğüs göğüse mücadeleler yapıldı. Ardından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı bu operasyonlar peş peşe geldi. Son olarak Pençe Kilit serisi başladı” dedi.

2015 yılından bugüne kadar 35 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Dere, “Bu yıl 4 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi. Allah’a şükür yurt içinde terörist sayısı oldukça azaldı. Üst bölgelerinde İran sınırında, Irak sınırında, Suriye sınırında askerlerimizle birlikte, ordumuzla birlikte bizler de gidiyoruz. İhtiyaçlarını tespit edip tedarikinde görev alıyoruz. İki Yaka Dağları, Aktütün, Suriye hattında Tel Abyad, Elbab buralarda son derece güvenli bir ortam var. Çukurca’ya, Yüksekova’ya gittiğimizde halkımızla çay kahve içiyoruz. Üst bölgelerimiz oldukça güvenli. Duvarlar, fiziki güvenlik sistemleri 24 saat gözleniyor” ifadelerini kullandı.

“Terörle mücadelede savunma sanayiinin geldiği aşamanın büyük etkisi var”

Terörle mücadelenin yeni bir vizyona kavuşmasında savunma sanayiinin geldiği aşamanın büyük bir etkisinin olduğunun altını çizen Dere, “İkinci bir aşama; artık terörist nerdeyse hedef orasıdır. Yurt içi, yurt dışı fark etmez. Suriye’nin içinde, Irak’ın kuzeyinde fark etmez. Komşu ülkelerimizin toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Öncelikle biz müdahale yapmadan onların sorunu çözmesini istiyoruz. Ama onların o imkanı yoksa onlarla işbirliğiyle terörle mücadeleyi yerinde devam ettiriyoruz. Bu sürecin sonunda milletimiz terör belasından kurtulmuş olacak. Son günlerde terör örgütü çok ciddi darbeler almaya başladı. Biz terör örgütünün hedefi olmayacak hale getirmemiz lazım ülkemizi. Daha da güneye indirerek, ellerindeki mühimmatlarla, müttefiklerimiz ve bazı ülkelerden aldıkları mühimmatlarla bize etki edemeyecekleri mesafeye çıkarmak zorundayız. Ya etkisiz hale gelecekler ya teslim olacaklar ya da bize etki edemeyecekleri alanda uzakta olacaklar” şeklinde konuştu.