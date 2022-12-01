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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı

Politika 01.12.2022, 17:36
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı

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