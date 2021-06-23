Milli Görüş'ün merkezinden Temel Karamollaoğlu'na büyük darbe

Saadet Partisi'nde (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün, mevcut yönetimden rahatsız olduğu uzun zamandır kamuoyunun bildiği bir gerçekti.



"MİLLET İTTİFAKI'NI DAĞITMA HAMLESİ"



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden hemen sonra Asiltürk'ün parti yönetimine yönelik itirazlarının artması ise farklı yorumlara yol açmıştı.

İddialara göre Erdoğan, Asiltürk üzerinden Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na dahil etmeye çalışıyordu.

Fakat hem eski genel başkan Mustafa Kamalak hem de mevcut genel başkan Temel Karamollaoğlu Asiltürk'ün bu çıkışlarını doğru bulmamıştı.

Kamalak, "Tek başına partiyi bağlayacak olan kişi, partinin genel başkanıdır. O da Temel Bey'dir. Öbür taraftan Oğuzhan Bey'in açıklamasının hukuki bir değeri olmadığı gibi, kanaatimce teşkilat nezdinde de bir karşılığı yoktur" derken; Karamollaoğlu ise, "Onun için o açıklamalar Oğuzhan Bey'i doğrudan doğruya bağlar. Kendisi ile de görüşeceğiz, bundan dolayı başka açıklamayı doğru bulmuyorum. Parti içi meseleleri kamuoyu ile paylaşmak ülkenin problemlerini çözmekle alakalı bir konu değil" ifadelerini kullanmıştı.

"MİLLİ GAZETE SAFINI BELLİ ETTİ"



Saadet Partisi'nin Sözcüsü Birol Aydın, Asiltürk'ün çıkışının, partide bir yol ayrımına yol açmayacağını belirtse de fırtına durmuş değil.

Milli Görüş'ün 43 yıldır sesi konumundaki "Milli Gazete'de" dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazetenin sürmanşetinden SP YİK Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün son seçimlerde İran'ın Cumhurbaşkanı seçilen Ayetullah İbrahim Reis'iye yazdığı mektuba yer verildi.

Mektubunda İran ve Türkiye halklarının kardeş olduğunu hatırlatan Asiltürk, “Sayın Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na seçilmenizden dolayı sizleri en kalbi duygularımla tebrik ederim. İran halkının büyük teveccühü ile seçilmiş olmanızın; başta İran halkı olmak üzere iki kardeş ülke ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.” dedi.



KARAMOLLAOĞLU'NA TEK BİR SATIR AYRILMADI



16 sayfalık gazetede genel başkan Temel Karamollaoğlu'na tek bir satır ayrılmazken, Asiltürk'e hem birinci hem de ikinci sayfadan geniş yer ayrılması dikkat çekti. Milli Gazete'nin bu hamlesinin Karamollaoğlu ile Asiltürk arasındaki gerilimde "safını belli etti" yorumlarına neden oldu.

(Kaynak:gunboyugazetesi.com)