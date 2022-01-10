Milli Eğitim Komisyonu ’Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi’ için toplandı

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 57 milletvekilinin imzasını taşıyan Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.