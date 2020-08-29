Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, " Yüz yüze eğitimin çok daha işlevsel odluğunu biliyoruz. Ama şuanda mümkün değilse uzaktan eğitimin hakkını vermemiz gerekiyor. Tüm velilerin uzaktan eğitime sahip çıkması gerekiyor” dedi.