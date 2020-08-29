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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yeni eğitim yılı çalışmaları kapsamında öğrencilere uyum için paketler hazırladık. İlk kez çocuklara öğrenci çalışma kitabı verilecek” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yeni eğitim yılı çalışmaları kapsamında öğrencilere uyum için paketler hazırladık. İlk kez çocuklara öğrenci çalışma kitabı verilecek” dedi.
Politika 29.08.2020, 10:39
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yeni eğitim yılı çalışmaları kapsamında öğrencilere uyum için paketler hazırladık. İlk kez çocuklara öğrenci çalışma kitabı verilecek” dedi.
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