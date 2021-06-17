Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Karabük’te

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Karabük’e geldi.

Karabük ziyareti kapsamında ilk olarak Karabük Valiliği’ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Vali Fuat Gürel, Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, il protokolü tarafından karşılandı. Karşılamada öğrenciler Bakan Selçuk’a çiçek takdim etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Selçuk, Valilik makamında Karabük ile ilgili brifing aldı.