Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını iddia ediyoruz, Türk eğitim sistemini hak ettiği yere çıkarmak için elimizden geleni yapacağız."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını iddia ediyoruz, Türk eğitim sistemini hak ettiği yere çıkarmak için elimizden geleni yapacağız."

Politika 04.06.2023, 12:44
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını iddia ediyoruz, Türk eğitim sistemini hak ettiği yere çıkarmak için elimizden geleni yapacağız."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını iddia ediyoruz, Türk eğitim sistemini hak ettiği yere çıkarmak için elimizden geleni yapacağız."

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