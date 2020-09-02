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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “81 ilimizde şu anda bin 420 adet ’EBA Destek Noktası’ kurmuş durumdayız”

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK, “81 İLİMİZDE ŞU ANDA BİN 420 ADET ’EBA DESTEK NOKTASI’ KURMUŞ DURUMDAYIZ” DEDİ.

Politika 02.09.2020, 15:00
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “81 ilimizde şu anda bin 420 adet ’EBA Destek Noktası’ kurmuş durumdayız”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “81 ilimizde şu anda bin 420 adet ’EBA Destek Noktası’ kurmuş durumdayız” dedi.

EBA Destek Noktası tanıtım programı için Ankara Mamak’ta bulunan Ahmet Kabaklı Ortaokulunda kurulan EBA Destek Noktası’nı ziyaret eden Bakan Ziya Selçuk, EBA’ya erişim sağlayamayan öğrencilerin bu noktalarda dersleri takip edebileceğini belirtti. Öğrencilerin mahallelerine en yakın EBA Destek Noktası’na “https://uzaktanegitim.meb.gov.tr” adresinden ulaşabileceklerini kaydeden Bakan Selçuk, bu noktaların belli sayıda öğrenci ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir biçimde hizmet vereceğini açıkladı.

Salgın süresince çalışmalarını iyice yoğunlaştırdıklarını belirten Bakan Selçuk, "Sadece Milli Eğitim Bakanlığı olarak değil, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye’nin diğer kurum ve kuruluşlarıyla da işbirliği içerisindeyiz ve çalışmaları sürdürüyoruz. Kırsal bölgelerde belirli imkanlara sahip olamayan öğrencilerimizle birlikte okul çağında birden fazla çocuğu olan ve çocuklarının televizyon izlemek, EBA TV izlemek için gerekli şartları oluşturamayan aileler için de bir takım çözümler ürettik. Bu çözümlerden birini de bugün sizlere bugün tanıtmak istiyorum. Evlerinden uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerimizin ki; yaylalarda köylerde bazı öğrencilerimiz var. EBA’dan faydalanamadıklarını ama faydalanmalarını sağlamak için de okullar ve kurumlarımızda “EBA Destek Noktaları” oluşturduk. Bu çok önemli. 81 ilimizde şuan da bin 420 adet ’EBA Destek Noktası’ kurmuş durumdayız” diye konuştu.

“EBA Destek Noktası sayısı çok yakın bir zamanda 5 bin 200’e çıkarılacak”

EBA Destek Noktalarının bu sisteme ulaşamayan öğrenciler için önemli bir konumda olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Şu anda da Ankara Mamak’taki Ahmet Kabaklı Ortaokulundaki EBA Destek Noktası’nda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle beraberiz. Bu sayı çok yakın bir zamanda 5 bin 200’e çıkarılacak. EBA Destek Noktası’nda öğrencilerimize dijital eğitim araçları ve geniş bant internet eğitimi sunacağız. Bu alanlar okullarımızın tespit ettiği, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan tüm öğrencilerimiz tarafından kullanılabilecek. Böylece teknoloji erişiminde yaşadığı sorunlar sebebiyle öğrenmesi daha da gelişsin diye aldığımız bu tedbir ile öğrencilerimize destek olmuş oluyoruz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi EBA televizyonun ulaşabilen herkes bizim derslerimizi rahatlıkla izletebilir. Kaçıran varsa tekrar izleyebilir” şeklinde konuştu.

“EBA Destek Noktaları, Bakanlığa bağlı okul ve diğer kurumlarımızda da yer alıyor”

En yakın EBA Destek Noktası’nın bulunabilmesi için de bir yazılım hazırladıklarını kaydeden Bakan Selçuk, "Bu yazılım ne yapıyor? Bu yazılımla öğrencimiz kendini en yakın EBA Destek Noktasının nerede olduğunu öğreniyor. Bu konuda bilgi sahibi oluyor. EBA Destek Noktaları, Bakanlığa bağlı okul ve diğer kurumlarımızda da yer alıyor. Hangi ilde, hangi ilçede, nerelerde olduğunu ve hangi destek noktalarının ne şekilde seçildiğini biz okul ve il yöneticilerimiz ile paylaştık ve yöneticilerimiz için de bir “Usul ve Esaslar” kitabı oluşturduk. EBA Destek Noktası konusunda. Bu kitapta da bütün ayrıntılar yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“Risk varsa biz yokuz”

EBA Destek Noktalarında yoğunluk olmaması için belirli saatlerde belirli sayıda öğrenciye hizmet vereceklerini belirten Bakan Selçuk, “EBA Destek Noktası’na giriş ve çıkışlar öğrencilerin sınıf seviyelerine uygun ve birbiriyle çakışmayacak, yığılma olmayacak şekilde bir planlamaya tabi tutuluyor. Öğrencilerin bilgisayar kullanım süreleri, bir canlı ders süresinden az olmayacak şekilde planlandı. Elbette tıpkı okullarımızda olduğu gibi bu alanlarda da hijyen şartlarının oluşturulması hepimizin önceliği olacak. Çünkü ’önce çocuklarımızın sağlığı, önce öğretmenimizin sağlığı’, bu konuda hassasiyet ile duruyoruz. Risk varsa biz yokuz diyoruz” diye konuştu.

EBA Destek Noktalarında maske, mesafe ve hijyen ön planda

EBA Destek Noktalarında teknik destek konusunda bir öğretmen ve bir teknik personel bulunacağını ve siperlik, maske ve eldiven ile çalışacaklarını belirten Bakan Selçuk, öğrenciler için de bireysel kullanım için maske ve kulaklık temin edileceğini söyledi. Ayrıca kapasite oranına göre bu noktalarda belirli sayıda öğrenci bulunacağını belirten Bakan Selçuk, EBA Destek Noktalarının temizlik ve hijyenini sağlamak için de gerekli personelin görevlendirileceğini ifade etti.

Öğrenciler oturdukları yere en yakın EBA Destek Noktası’nı “https://uzaktanegitim.meb.gov.tr” adresinden öğrenebilecekler.

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