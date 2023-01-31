Milli Eğitim Bakanı Özer’den Bakü’deki Türk okullarına ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakü’deki Türk okullarına ziyaret gerçekleştirerek, "Özellikle mesleki eğitimde çok güçlü bir yeni bir açılım yapmak üzere tüm arkadaşlarımıza buradayız” diyerek mesleki eğitimdeki bu açılımla Azerbaycan’da da mesleki eğitimin çok daha güçlü hale geleceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Özer, beraberindeki heyetle birlikte Bakü’de faaliyet gösteren Bakü Türk Anadolu Lisesi’ni ve Uluslararası Maarif Okulu’nu ziyaret ederek buralarda incelemelerde bulundu. Özer, Bakü Türk Anadolu Lisesi’nde yaptığı konuşmada, Azerbaycan’la ilişkilerin kıymetli ve önemli olduğuna dikkat çekti. Azerbaycan’ı bakan yardımcıları, genel müdürler, müşavirler de dahil olmak üzere geniş bir heyetle ziyaret ettiklerini belirten Özer, “Mevcut ilişkileri bir değerlendirelim, masaya yatıralım ve çok daha güçlü bir şekilde bu ilişkilerimizi özellikle cumhuriyetin ikinci yüzyılında çok daha güçlendirerek yolumuzda ilerleyelim. Eğitim Bakanlığı ile çok kapsamlı bir toplantı yaptık. İnşallah okul öncesine ve mesleki eğitime, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinden eğitimin dijitalleşmesine kadar her alanda çok güçlü bir iş birliğinin bu ziyaret dönüm noktası olacak ve biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vererek ilişkilerimizi çok daha iyi noktaya taşıyacağız. Bizim istediğimiz şey, burada sizin imkanları çok daha iyi noktaya taşımak. Biliyorum buradaki en büyük problem, fiziki mekan problemi. Eğitim Bakanımızla da görüştük, inşallah hızlı bir şekilde Sayın Büyükelçimizin de süreçleri takip etmesi ile birlikte çok daha iyi noktaya getireceğiz. Bunun sözünü söz veriyorum, birebir takip edeceğim” dedi.

"Özellikle mesleki eğitimde çok güçlü bir yeni bir açılım yapmak üzere tüm arkadaşlarımıza buradayız"

Daha sonra Uluslararası Maarif Okulu’na geçen Bakan Özer, okulun faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alarak öğretmenlerle bir süre sohbet etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak geniş bir heyetle Azerbaycan ile eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirmek için Bakü’ye geldiklerini belirterek, “Bir takım ziyaretlerde bulunuyoruz. Eğitim Bakanlığı’yla özellikle eğitim alanındaki iş birliklerimizi çok daha iyi noktaya taşımak için tüm arkadaşlarımızla birlikte kapsamlı bir çalışma yaptık. Biz gerçekten 19 milyon öğrencisi, 1.2 milyon öğretmeniyle devasa bir eğitim sistemine sahibiz. Okul öncesinden mesleki eğitime, öğretmen yetiştirmeden eğitimdeki dijital platformların oluşturulmasına kadar çok önemli bir deneyimimiz var. Bu deneyimlerimizi tek millet, iki devlet şiarıyla her geçen gün ilişkilerimizi güçlendirdiğimiz Azerbaycan’ımızla paylaşmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle mesleki eğitimde çok güçlü bir yeni bir açılım yapmak üzere tüm arkadaşlarımıza buradayız. Bildiğiniz gibi Türkiye mesleki eğitimde özellikle son 2-3 yıl içerisinde çok önemli bir açılım yaptı. Hem mesleki eğitim merkezlerinde hem de meslek liselerinde çok daha kaliteli işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmede ilgili çok büyük ve çok hızlı deneyimler elde etti” dedi.

"Mesleki eğitimdeki bu açılımla Azerbaycan’da da mesleki eğitim çok daha güçlü hale gelecektir"

Türkiye’nin mesleki eğitimdeki deneyimlerini Azerbaycan ile paylaşacaklarını ifade eden Özer, “Eğitim makamınıza yapmış olduğunuz müzakere içerisinde inşallah 1 ay içerisinde Azerbaycan’da toplam 72 tane meslek lisesi var, tüm meslek liselerini, Türkiye’deki en iyi meslek listelerimizle eleştireceğiz. Bu eşleştirme kapsamında hem öğrenci hem de öğretmen mübadelesi hareketliliğini arttıracağız ve yaklaşık Azerbaycan’daki bu 72 meslek lisesinde eğitim hizmeti veren toplam 3 bin öğretmenin tamamını mesleki gelişimi eğitiminden geçireceğiz. Gerek burada öğretmenlerimiz gelerek bu eğitimleri verecekler, gerekse de Türkiye’ye gelerek orada eğitimlerini alacaklar. Diğer taraftan 72 meslek lisesinin tamamının alt yapısı, laboratuvarları, ihtiyaç duymuş oldukları tüm enstrümanlarla ilgili de Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz. Böylece mesleki eğitimdeki kazanmış olduğumuz tüm deneyimleri, almış olduğumuz tüm mesafeleri çok hızlı bir şekilde Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşabilme imkanımız olacak. Ben kıymetli mevkidaşım Sayın Bakana çok teşekkür ediyorum. Büyükelçimize de çok teşekkür ediyorum bu süreçleri başarılı bir şekilde yönettikleri için. İnşallah mesleki eğitimdeki bu açılımla Azerbaycan’da da mesleki eğitim çok daha güçlü hale gelecektir” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Azerbaycan temasları 1 Şubat’ta sona erecek.