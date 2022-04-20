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Milli Eğitim Bakanı Özer: “Türkiye’de 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan tek bir okul kalmadı”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Doğan Hızlan Kütüphanesi’nin açılışı töreninde yaptığı konuşmada, “2021 yılı sonu itibariyle şu anda Türkiye’de 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan tek bir okul kalmadı. Kütüphanelerin yapımında meslek liselerinin çok büyük katkıları oldu. Onların sayesinde günlük ortalama 272 kütüphane yaptık” dedi.

Politika 20.04.2022, 18:17
Milli Eğitim Bakanı Özer: “Türkiye’de 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan tek bir okul kalmadı”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Doğan Hızlan Kütüphanesi’nin açılışı töreninde yaptığı konuşmada, “2021 yılı sonu itibariyle şu anda Türkiye’de 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan tek bir okul kalmadı. Kütüphanelerin yapımında meslek liselerinin çok büyük katkıları oldu. Onların sayesinde günlük ortalama 272 kütüphane yaptık” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beşiktaş Konaklar Mahallesi’nde bulunan Yenilevent Anadolu Lisesi’ndeki Doğan Hızlan Kütüphanesi açılış törenine katıldı. Törene Bakan Özer’in yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, yazar Doğan Hızlan, okul müdürü, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan bir orkestra tarafından müzik dinletisi sunuldu.

“2021-2022 eğitim öğretim yılını yüz yüze tamamlayabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Büyük beğeni alan dinleti sonrası bir konuşma yapan Bakan Mahmut Özer, “2021-2022 eğitim öğretim yılını yüz yüze tamamlayabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz, Tüm Türkiye’nin okulların ilk açılacak ve son kapatılacak yerler olduğunu, gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli, en korunaklı mekanların okullar olduğunu gördük. Çocukların okullara erişimini kolaylaştırmak için çalıştıklarını, 18 milyon öğrencinin, 1 milyon 200 bin öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahip olduklarını ve okullaşma oranlarını arttırdık. 2000’li yıllarda yüzde 44 olan ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 90’lara ulaştı. Beş yaşındaki okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranları yüzde 14’lerden yüzde 90’lara geldi. Yükseköğretim benzer şekilde” dedi.

“Kız çocuklarının da yüzde 39 olan okullaşma oranını yüzde 88’e çıkardık”

Kız çocuklarının da yüzde 39 olan okullaşma oranını yüzde 88’e çıkardıklarını belirten Bakan Özer, "Yani bu dönemde sadece okullaşma oranları artmadı. Yıllardan beri kız çocuklarının eğitime, değişim ve eğitim problemleri de çözülmüş oldu. Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle eğitime vermiş olduğu desteklerden dolayı, her yıl bütçede en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığına ayırdığı için hem şahsım, hem de buradaki tüm eğitim camiası adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Bir taraftan okulların eğitim kalitesini arttırmaya, bilişsel becerilerini güçlendirmeye devam ederken diğer taraftan da eğitimde fırsat eşitliğini merkezlerimize aldık” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan tek bir okul kalmadı”

Bakan Mahmut Özer konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yani tüm okullardaki imkan farklılıklarını en aza indirgemek, öğrencilerimizin en iyi ortamlarda yetişmelerini sağlayabilmek için bakanlığımızın tüm imkanlarını seferber etmeye başladık. Bunun ilk adımını da 26 Ekim 2021’de Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde ’kütüphanesiz okul kalmayacak’ kampanyasıyla başlattık. 16 bin 361 okulumuzun kütüphanesi yoktu, iki ay gibi kısa sürede kütüphaneleri yaptık. 2021 yılı sonu itibariyle şu anda Türkiye’de 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan tek bir okul kalmadı. İnanıldığı zaman aslında çözülemeyecek bir problemimizin olmadığını göstermesi bağlamında da çok kıymetli bir hamle. Kütüphanelerin yapımında meslek liselerinin çok büyük katkıları oldu. Onların sayesinde günlük ortalama 272 kütüphane yaptık.”

“İnsan hazinesi isimlerin artık kütüphanelere verilecek”

Bakan Özer, "Kütüphanelerdeki kitap sayısını da arttırdık. Bu projeyi başlatırken kütüphanelerimiz 28 milyon kitap vardı, bugün 56 milyonu aştı. Yani yüzde yüz kitap sayımız artmış oldu. Proje öncesinde öğrenci başına düşen kitap sayısı 1,6’ydı, şu anda 3,2. İnşallah bu yılın sonuna kadar kütüphanelerimizin kitap sayısını 100 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. Ve böylece öğrenci başına düşen kitap sayısını da 7’ye çıkartmış olacağız. Doğan Hızlan gibi insan hazinesi isimlerin artık kütüphanelere verilecek, ülke olarak böyle isimleri yeterince verimli şekilde kullanamıyoruz. İlber Ortaylı, Murat Bardakçı, Sezai Karakoç gibi isimleri eğitim camiasıyla ve okullarla buluşturmaları gerekiyor. Açılan kütüphanede yaklaşık 12 bin kitap var. Bu sayıyı kısa sürede 25-30 bin rakamlarına çıkaracağız” diye konuştu.

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