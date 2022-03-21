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Milli Eğitim Bakanı Özer: "Son 19 yılda Türkiye’de eğitimde seferberlik ilan edildi"

Elazığ’da bir okulun açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Son 19 yılda eğitimde hakikaten Türkiye bir seferberlik dönemine tanıklık etti. 81 ilde tüm ilçelerimizde okul öncesi eğitiminden yükseköğretimine kadar vatandaşların çocukların eğitimine erişimini arttırmak için inanılmaz yatırımlar yapıldı. Tüm eğitim sistemindeki derslik sayısı 200-300 bin iken bugün 855 bin dersliğe yükseldi” dedi.

Politika 21.03.2022, 14:26
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Son 19 yılda Türkiye’de eğitimde seferberlik ilan edildi"

Elazığ’da bir okulun açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Son 19 yılda eğitimde hakikaten Türkiye bir seferberlik dönemine tanıklık etti. 81 ilde tüm ilçelerimizde okul öncesi eğitiminden yükseköğretimine kadar vatandaşların çocukların eğitimine erişimini arttırmak için inanılmaz yatırımlar yapıldı. Tüm eğitim sistemindeki derslik sayısı 200-300 bin iken bugün 855 bin dersliğe yükseldi” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi ziyaret kapsamında Elazığ’a geldi. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Özer, Elazığ Valiliğinde değerlendirme toplantısına katıldıktan sonra 24 Ocak depreminde hasar alan ve yerine hayırsever iş adamı tarafından yapımı tamamlanan okulun açılışına katılarak açıklamalarda bulundu. Son 19 yılda eğitimde Türkiye’nin bir seferberlik dönemine tanıklık ettiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "81 ilde tüm ilçelerimizde okul öncesi eğitiminden yükseköğretimine kadar vatandaşların çocukların eğitimine erişimini arttırmak için inanılmaz yatırımlar yapıldı. Tüm eğitim sistemindeki derslik sayısı 200-300 bin iken bugün 855 bin dersliğin olduğu eğitim sisteminden bahsediyoruz. 5 yaş okullaşma oranı iki binli yıllarda yüzde 14 iken bugün yüzde 90’a ulaştı. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44 seviyesinden yüzde 90 oranına ulaştı. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14 seviyesinden yüzde 45 seviyesine ulaştı. Bu süreçte en karlı çıkanlar ise kız çocuklarımız oldu. Geçmişte kız çocuklarının eğitime erişmek için yapılan kampanyaları bu süreçte kız çocuklarımızın eğitim erişim problemi çözülmüş oldu. 2002 yılında kız çocuklarımızın ortaokulda ki okullaşma oranı yüzde 37,8’di bugün ise yüzde 88 durumdadır. Yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 11’di bugün yüzde 48 ve ilk defa kızların okullaşma oranı erkekleri geçti. Büyüme gerçekleştirilirken kaliteye rağmen bir büyüme olmadı kaliteyi ihmal eden bir büyüme olmadı tam tersine kalite odaklı bir büyüme gerçekleşti. Bu da kıymetli öğretmenlerimiz sayesinde oldu. 2002’li yıllarda eğitim sistemimiz de yaklaşık 500 bin öğretmen varken bugün 1,2 milyon öğretmenin eğitim hizmeti verdiği bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Şu andaki öğretmenlerimizin yüzde 75’i son 19 yılda atandı. Burada da kadınlar lehine bir gelişme oldu. 500 bin öğretmen varken öğretmenlerimizin yüzde 40’ı kadındı bugün 1,2 milyona çıkan oranda yüzde 59’a yükseldi. Eğitimin tüm alanlarında ve istihdamda kadınlarımızın görünürlüğü eğitim ve erişime arttırıldı" diye konuştu.

"Geleceği gençlerimiz ve çocuklarımız şekillendirecektir"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni bir adım daha atacaklarının altını çizen Bakan Özer, “Bunu da bugün buradan açıklamış olalım. Yüzde 59 kadın öğretmenin yer aldığı bir eğitim sisteminde kadın yöneticilerimizin sayılarını arttırmak boynumuzun borcudur. İnşallah 81 ilimizde İl Müdür Yarımcılarından bir tanesini kadın öğretmenlerimizden yapacağız. Okul müdürleri, şube müdürlerine de aynı yaklaşımla yaklaşarak kadınlarımızın eğitimdeki yönetimdeki temsillerini arttıracağız. Tüm yatırımlarımızla birlikte çocuklarımız çok daha iyi imkanlarla donanımlı, kütüphanesi ve laboratuvarı olan Türkiye’nin neresine giderse gitsin aynı kalitede eğitime erişebileceği bir sistemle geleceğe doğru yürüyeceğiz. Çünkü bizim en kalıcı ve sürdürülebilir sermayemiz beşeri sermayemizdir. Bu sermayemizin niteliğini arttırmakla ilgili ne yapabilirsek kalıcı olan o olacaktır ve geleceği şekillendirecek olan bu gençlerimiz ve çocuklarımız olacaktır. Onun için bunlara ne yapsak yeridir" şeklinde konuştu.

Öğretmenler odasını ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet eden Bakan Özer, Öğretmenlik Meslek Kanununun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini çok önemsediklerini aktaran Bakan Özer, öğretmenlerin mesleki gelişim programları için 2021’de 8 milyon lira olan bütçeyi bu yıl 282 milyon liraya yükselttiklerini, öğretmenlere her alanda destek sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Açılış programına, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanı sıra Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve hayırsever Nihat Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Elazığ Eğitim Bir-Sen 1 No’lu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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