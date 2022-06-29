Milli Eğitim Bakanı Özer, Paris’te “Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi”ne katıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen “Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi” açılış oturumuna katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Paris’teki temaslarını sürdürüyor. Yaklaşık 100 ülkenin eğitim bakanı ile 50 bakan yardımcısının yer aldığı “Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi”ne katılan Bakan Özer’e Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy, Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal ile UNESCO Türkiye Daimi Temsilcisi Gülnur Aybet de eşlik etti. Bakan Özer, bugün gerçekleştirilecek yuvarlak masa oturumunda eğitim bakanlarına hitap edecek.

Küresel eğitim, bilim ve kültür politikalarına ilişkin karar alıcı mekanizmada yer alan ve 2021-2025 dönemi UNESCO Yürütme Kurulu üyesi olan Türkiye’nin de katıldığı zirvede, 2030’a kadar eğitimin nasıl dönüştürüleceği konusundaki çalışmalar ele alınacak.