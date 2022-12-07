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Milli Eğitim Bakanı Özer, OECD Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alkin’i ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OECD Eğitim Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Fransa’da OECD Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kerem Alkin’i ziyaret etti.
Politika 07.12.2022, 20:21
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OECD Eğitim Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Fransa’da OECD Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kerem Alkin’i ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OECD Eğitim Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Fransa’nın başkenti Paris’te temaslarına devam ediyor. Bakan Özer, OECD Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kerem Alkin’i ziyaret etti.