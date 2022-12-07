Milli Eğitim Bakanı Özer, OECD Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alkin’i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OECD Eğitim Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Fransa’da OECD Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kerem Alkin’i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OECD Eğitim Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Fransa’nın başkenti Paris’te temaslarına devam ediyor. Bakan Özer, OECD Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kerem Alkin’i ziyaret etti.