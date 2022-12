Milli Eğitim Bakanı Özer, OECD Eğitim Bakanlarına kitap hediye etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OECD Eğitim Bakanları Toplantısı’nın ardından resepsiyonda bakanlara “The Universalization Of Education In Türkiye And New Orientations” kitabını hediye etti.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen OECD Eğitim Bakanları Toplantısı’na katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, toplantı sonrası bakanlar onuruna verilen resepsiyona katıldı. Bakan Özer, resepsiyona katılan bakanlara “The Universalization Of Education In Türkiye And New Orientations” kitabını hediye etti.